Existem diversos sinais que realizamos involuntariamente quando estamos afim de alguém. São bastante comuns e tradicionais e, muito provavelmente, você pode estar os cometendo sem perceber.

Então, se ainda restam dúvidas se você está realmente gostando do ‘ficante’, essa lista pode te ajudar a esclarecer muita coisa.

6 sinais que revelam que você está afim de alguém, mas ainda não percebeu:

1. O olhar

Quando a pessoa está afim de alguém, é inevitável a troca incessante de olhares.

E, em caso de reciprocidade, ainda houver alguns sorrisos, pode ser um grande alerta de sentimento. Você está gostando de alguém.

2. Timidez

Talvez essa característica nem seja tradicional da sua personalidade, mas quando gostamos de alguém, é natural ficar mais tímido no início.

Isso é causado pela insegurança, medo da rejeição e resulta em rostos avermelhadas, falhas na fala e dificuldades de se expressar.

3. Prioriza a companhia

Quando você está afim de alguém, um dos primeiros sinais é priorizar a companhia dela nas saídas e até mesmo para ficar em casa conversando assuntos diversos.

Mesmo sendo apática às festas e encontros sociais, ainda sim, o desejo de estar junto falará mais alto.

4. Interesses parecidos

Com o passar do tempo, é natural que a pessoa que está gostando de outra comece a se interessar pelos gostos do parceiro.

Como por exemplo, iniciar um esporte novo, ouvir novos estilos de músicas ou assistir a um filme diferente.

5. Assuntos selecionados

Quando estamos afim de alguém, selecionamos a dedo os assuntos que são de domínio da outra pessoa e que ela gostará de dialogar sobre.

Além disso, quando estamos gostando de alguém, tentamos conhecer melhor e mostrar pontos em comum, que facilitarão o convívio.

Se você já estiver de olho em tudo que o parceiro faz e curte, cuidado! Você pode estar se apaixonando.

6. Apelido

Quando você está afim de uma outra pessoa, é bastante comum acabar escolhendo um apelido para ela, seja carinhoso, seja brincalhão.

Se na hora de chamar a pessoa, ainda modificar o timbre da voz para uma voz mais doce, pode ser um grande sinal de que você realmente está gostando muito de alguém.