Renato Aragão se reencontra com Dedé Santana em homenagem de Luciano Huck na Globo

Eterno Didi relembrará a carreira e irá rever amigos que não vê faz algum tempo, alguns deles bastante importantes para a sua carreira

Folhapress - 20 de julho de 2024

(Foto: Divulgação)

GABRIEL VAQUER – Renato Aragão será homenageado por Luciano Huck no programa Domingão deste fim de semana. O eterno Didi relembrará a carreira e irá rever amigos que não vê faz algum tempo, alguns deles bastante importantes para a sua carreira.

Um deles é Dedé Santana, seu fiel escudeiro no humorístico “Os Trapalhões”. Grande parceiro de Renato ao longo dos anos, Dedé entra no palco em meio a uma das surpresas, um momento musical que relembra o grande sucesso da atração ao longo das décadas.

A Folha de S.Paulo teve acesso a uma foto exclusiva do encontro. No quadro Linha do Tempo, Renato também vai assistir a sua trajetória, desde a infância em Sobral, no Ceará, até os últimos trabalhos na Globo no fim da década de 2010.

“Amigo Luciano Huck, que bom estar com você. Estava com saudades”, escreveu Renato na rede social em junho, quando a gravação ocorreu. “Obrigada pelo dia maravilhoso que você me proporcionou”, concluiu.

Renato Aragão, o Didi, tem 89 anos, 44 deles dedicados à Globo. Ele deixou a emissora em 2020 após seu contrato não ser renovado.