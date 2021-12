Policlínica de cidade goiana tem 34 vagas abertas para contratar funcionários com salários de até R$ 5 mil

A Policlínica Estadual da Região do Entorno Norte, localizada no município de Formosa, a 280 km de Goiânia, está com um processo seletivo para contratar funcionários para janeiro de 2022.

Ao todo, estão sendo ofertadas 34 vagas, de nível médio, técnico e superior, com salários que podem variar de R$ 1,1 mil até R$ 5 mil.

Os interessados em participar devem acessar diretamente o site da unidade para preencher a inscrição, que está disponível apenas até às 10h da próxima quinta-feira (30).

A contratação dos selecionados ocorrerá através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Veja os cargos disponíveis: almoxarife, analista administrativo júnior (Sipef), assistente administrativo júnior, assistente social, assistente de diretoria, assistente de ouvidoria, assistente de recursos humanos, auxiliar de atendimento, coordenador(a) de enfermagem, enfermeiro(a), enfermeiro(a) CCIH, farmacêutico(a), fisioterapeuta, fonoaudiólogo(a), maqueiro(a), nutricionista, psicólogo(a), técnico de segurança do trabalho, recepcionista, supervisor de atendimento, técnico(a) de enfermagem, técnico(a) em imobilização.