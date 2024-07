Conheça a praça de Anápolis que é mais antiga que a própria cidade

Local, além da história secular, também reserva uma homenagem especial aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra

Thiago Alonso - 13 de julho de 2024

Busto homenageia soldados anapolinos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em 2024, se completam 117 anos de Anápolis, o terceiro maior município de Goiás. E junto a mais de um século de existência, diversos pontos locais se entrelaçam à história da cidade, conhecida como uma das mais antigas do estado.

Fundada em 31 de julho de 1907, a região abriga um acervo rico para os pesquisadores mais assíduos, como Claudiomir Gonçalves, administrador do perfil @anapolisnarede, que, em conversa com o Portal 6, deu detalhes sobre uma destas localidades cuja própria existência chama a atenção: a Praça do Expedicionário, localizada no Setor Central.

Tão antiga quanto a própria cidade, as primeiras referências datadas da praça são de 1930, quando um novo grupo político no poder decidiu fazer a alteração de diversos nomes de logradouros públicos, através da chamada “Resolução Municipal”. Assim, a até então, Praça Coronel Silvério Pedro da Silva, passou a se chamar Praça Mário Caiado (título que trocaria outras várias vezes em anos seguintes).

Apesar desta primeira citação histórica, o especialista explicou que, provavelmente, a instalação tenha sido originada cerca de 40 anos antes, no final do século XIX, antes mesmo que a então Vila de Santana das Antas se tornasse um município.

“Lá ficava a primeira prefeitura, na época era chamada de Intendência, ou seja, essa praça é de 1892, por aí”, explicou.

Depois, em 1947, a localidade teria recebido uma nova renomeação, dessa vez como Praça da Bandeira, em homenagem ao símbolo nacional.

No entanto, este título não seria permanente, sendo trocado mais uma vez em 1962, quando se tornou a Praça do Expedicionário Brasileiro, presente até os dias atuais.

Na década seguinte, uma das principais marcas do local teria sido inaugurada: uma placa de bronze, homenageando os ‘pracinhas’ anapolinos. Jornais da época teriam noticiado que se tratava de tributos a soldados brasileiros que lutaram nos campos de batalha na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.

No monumento, o nome de cada um dos combatentes foi citado, sendo eles: Ubirajara Laboissiere, João Mendes de Souza, Sebastião Onofre Fameze, Antônio Cândido Caputo, Sebastião Pereira Farinha, Hildo Ferreira Ferro, Luciano Righi Júnior, Agenor Vieira dos Santos, Luiz Avida de Oliveira, Aloízio Pires da Silva, Manoel Correia de Souza e Waldir O’Dwyer. Mais tarde, o busto receberia vários outros nomes, totalizando 50 soldados da região.

Outra importante mudança que impactou até os tempos atuais foi quando a Praça do Expedicionário Brasileiro se tornou sede da Delegacia Geral de Anápolis, onde antes funcionava a Companhia de Telefones de Goiás (COTELGO) [atual Telecomunicações de Goiás S/A (TELEGOIÁS)].

Assim, foram transferidos diversos ramos do órgão, dentre eles a Delegacia de Menores, o 1º Distrito Policial, Detran, Departamento de Acidentes de Trânsito, Departamento de Técnica Policial (expedição de carteira de identidade e atestados de bons antecedentes) e gabinete do delegado adjunto.