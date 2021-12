Medo de explosivo leva motorista de aplicativo a ‘fugir’ de passageiro em Anápolis

Uma ocorrência peculiar, vinda a partir de uma suposta ameaça de bomba, chamou a atenção da polícia em Anápolis nesta quarta-feira (29).

Por volta das 07h30, no bairro Maracanã, um eletricista solicitou um motorista de aplicativo e foi atendido por um rapaz, de 23 anos, que dirigia um Volkswagen Gol prata.

A corrida começaria na Avenida Presidente Kennedy. Mas quando o eletricista, que levava uma mochila com ferramentas de trabalho, colocou os pertences no veículo e se preparava para embarcar, não deu tempo para mais nada.

Isso porque o motorista por transporte de aplicativo não esperou o passageiro entrar e já saiu à tona.

A história, que já estava estranha, ficou ainda mais curiosa após a polícia ser acionada. O Portal 6 apurou que o motorista teria ficado com medo do comportamento do passageiro.

Ao colocar a maleta de ferramentas e não entrar imediatamente no carro, o condutor suspeitou que pudesse ser explosivos. Por isso, rodou só um pouco mais e deixou o material em cima de uma calçada.

Depois de toda essa confusão, uma equipe da PM chegou a ir até o local onde estaria a caixa de ferramentas, mas nada foi encontrado.

Por fim, motorista e passageiro se encontraram, resolveram a situação em comum acordo, dispensando a ação da equipe policial.