Identificado trabalhador vítima de acidente logo após sair de empresa do Daia

Ele chegou a ser internada no HEANA, mas não resistiu e veio a óbito neste domingo (05)

Thiago Alonso - 05 de maio de 2024

Vítima tinha 53 anos. (Foto: Reprodução)

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (05), após ser internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e não resistir ao tratamento.

Márcio Aparecido Ferreira, de 53 anos, sofreu um acidente de trânsito ainda no início da noite de sábado (04), ao sair do trabalho, que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Assim, quando passava por uma rotatória próxima à indústria farmacêutica Geolab, a motocicleta teria saído da pista.

Ainda não se sabe se o acidente foi provocado por outro veículo ou se o piloto perdeu o controle do veículo sozinho.

Logo, a vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, mas inconsciente.

Dessa forma, Márcio foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Alair Malfra, e depois encaminhado para o HEANA, onde ficou internado desde então. No entanto, por volta de 01h30 de domingo (05), ele não resistiu e veio a óbito.