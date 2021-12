A caminho de Anápolis, motorista de caminhão se envolve em grave acidente na BR-060 e fica ferido

O final da madrugada desta quinta-feira (30) foi de grave acidente envolvendo dois veículos de grande porte na BR-060, no perímetro urbano de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 05h40, o condutor de um caminhão, carregado com gordura vegetal, estava a caminho de Anápolis quando dormiu no volante.

Por causa do cochilo, o caminhoneiro acabou colidindo na traseira de uma carreta, que estava na frente e transportava uma carga de alho.

A batida foi tão forte que o motorista ficou ferido e precisou ser encaminhado de imediato para o Hospital de Urgências de Goiânia. A frente do veículo também ficou destruída.

Como o nome da vítima não foi divulgado, não foi possível solicitar à unidade um boletim com o quadro clínico do paciente.

Por causa das festas de final de ano, a orientação da PRF é que os condutores revisem bem os veículos, estejam atentos aos diferentes cenários das estradas, reduzam a velocidade em condições adversas e evitem viagens noturnas