IBGE prorroga prazo para concurso com mais de 7 mil vagas para todo o estado de Goiás

As inscrições para concorrer a uma das 7.401 vagas temporárias para o processo seletivo para o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram prorrogadas para o dia 21 de janeiro.

Para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), serão selecionados 835 funcionários em 166 municípios. A remuneração é de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente.

Ambos os cargos serão contemplados com auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

O interessado deverá ter ensino médio completo e pagar uma taxa de R$ 60,50 para concorrer. O período do contrato é de cinco meses, podendo ser prorrogado.

Já para a função de Recenseador, são oferecidas 6.503 vagas para todas as cidades goianas. A remuneração será por produtividade, seguindo a recomendação do próprio IBGE de trabalhar, no mínimo, 25 horas semanais.

Para disputar a vaga, deve-se ter ensino médio completo e pagar R$57,50 para completar a inscrição. O contrato terá duração de três meses, podendo ser estendido.

Mais informações sobre o certame estão disponíveis na página da Federação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.