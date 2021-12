Jovem que largou os estudos para cuidar da mãe que sofreu AVC recebe o título de “Filho do Ano”

Um jovem, de 28 anos, foi premiado com o título de ‘Filho do Ano’ pelo Razões para Acreditar após abandonar tudo, inclusive os estudos, e se dedicar somente à mãe, que sofreu dois AVC’s.

Acamada há um ano e meio, Dona Zenaide de Souza Luz, de 48 anos, recebe os cuidados diários do filho Caio Luz.

Ambos moram em Feira de Santana (BA) e, com a premiação, receberam R$ 110 mil para auxiliar no tratamento da mulher.

Caio decidiu utilizar o dinheiro para pagar um ano de terapia intensiva e fonoaudiólogo, fraldas, medicamentos para a mãe e, ainda, voltar com os estudos.

Isso porque, para retomar a faculdade de história, seria necessário pagar alguém para cuidar da mãe, já que ele precisaria estudar integral para recuperar os semestres perdidos.

E foi o que ele fez: separou parte do prêmio destinado a pagar as diárias de R$ 120 para a cuidadora da mãe, enquanto ele estiver estudando no próximo ano de 2022.

Gratidão

Após receber o título e a premiação, Caio ficou extremamente grato e radiante.

“Oi, meu povo! E aí, como vocês estão? Eu tô bem. Na verdade, eu estou maravilhoso. Porque na companhia da pessoa que está aqui do meu lado… Eu tenho que estar muito maravilhoso, porque ela é maravilhosa. Esta mulher, ela é incrível… Minha mãe!”, disse.

“Agradeço por todos os votos! Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio, por vocês serem parte dessa reabilitação, parte desse cuidado que eu tenho com minha mãe”, exclamou o jovem.

E ainda continou afirmando que tudo que faz é em forma de uma ‘retribuição.

“Ela sempre fez tudo por mim, me apoiou em tudo e se consegui estudar, foi com a ajuda dela. Hoje, é minha vez de ajudá-la”, disse