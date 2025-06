6 hábitos que são comuns no Brasil, mas podem ser mal vistos em outros países

Costumes diários, mesmo sendo praticados de forma inocente, podem causar estranhamento em algumas partes do mundo

Gabriella Licia - 30 de junho de 2025

O que é normal em uma cultura, como hábitos inocentes, pode ser interpretado como falta de educação ou até ofensa em outra.

Costumes diários do povo brasileiro, mesmo sendo praticados de forma genuína, podem causar estranhamento em algumas partes do mundo.

Em tempos de globalização e viagens internacionais, vale a pena conhecer quais atitudes típicas do Brasil não são bem-vistas em outros países — e por quê.

Abaixo, listamos seis hábitos bastante comuns por aqui que podem gerar mal-entendidos lá fora. Entender essas diferenças culturais é uma forma de evitar gafes e demonstrar respeito pelas tradições locais.

6 hábitos que são comuns no Brasil, mas podem ser mal vistos em outros países:

1. Usar muito sal na comida

No Brasil, é comum ajustar o tempero da comida com sal, inclusive antes mesmo de provar. Em alguns países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul, esse gesto é visto como falta de respeito ao cozinheiro e à receita original. Além disso, o paladar local costuma ser mais equilibrado, e o excesso de sal é mal interpretado.

2. Falar alto em público

Os brasileiros são conhecidos pela energia e espontaneidade, mas em países como Alemanha, Suécia ou Japão, falar alto em locais públicos pode soar como grosseria ou falta de educação. O tom de voz contido é sinal de respeito e privacidade.

3. Usar copos descartáveis em excesso

O uso constante de copos e utensílios descartáveis ainda é comum em ambientes brasileiros. No entanto, em países como Alemanha e Dinamarca, esse hábito é associado ao desperdício e à falta de consciência ambiental.

4. Fazer o gesto de “joia” com o polegar

O famoso sinal de “positivo”, feito com o polegar para cima, é amplamente utilizado no Brasil como aprovação ou concordância. Mas em países do Oriente Médio e até na Grécia, esse mesmo gesto pode ter conotação ofensiva.

5. Comer com as mãos

Por aqui, é comum dispensar os talheres em situações informais, como comer pizza, frutas ou lanches. Em alguns países asiáticos e europeus, no entanto, esse hábito pode ser malvisto, principalmente em refeições mais formais.

6. Chegar atrasado

Embora o famoso “jeitinho brasileiro” seja tolerante com atrasos, em países como Japão, Suíça e Reino Unido, a pontualidade é levada muito a sério. Atrasar-se, mesmo que por poucos minutos, pode ser interpretado como falta de compromisso e desrespeito.

Compreender essas diferenças culturais é essencial para se adaptar em outros países e evitar constrangimentos. Pequenos gestos, quando observados com atenção, fazem grande diferença na convivência internacional.

