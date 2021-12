Leo Dias revela que médico goiano estará no BBB 2022; saiba quem é

Na coluna que mantém no site Metrópoles, o jornalista Leo Dias revelou que o Big Brother Brasil (BBB) 22 contará com a presença de um goiano.

De acordo com o colunista, o nome confirmado é o do médico Bruno Borges, conhecido por já ter trabalhado com diversos artistas sertanejos.

Torcedor do Goiás, o nutrólogo possui mais de 13 mil seguidores nas redes sociais – onde compartilha principalmente registros de viagens ao redor do mundo.

Se confirmado, ele será integrante do grupo “Pipoca” que abriga os participantes anônimos da edição.

Este será o segundo ano consecutivo que Goiás conta com participantes no reality. No BBB 21, o estado foi representado por Caio Afiune, Thais Braz e o sertanejo Rodolffo.