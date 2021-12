O que abre e fecha na Grande Goiânia no Ano Novo

Com a chegada do Ano Novo, os municípios que compõem a Grande Goiânia terão mudanças no atendimento dos órgãos públicos e shoppings.

Começando pelas repartições públicas do Estado de Goiás, os funcionários ganharam ponto facultativo para a próxima sexta-feira (31) e o expediente só retorna ao normal a partir de segunda-feira (03).

A dispensa não se aplica a serviços essenciais à população, como unidades de saúde, forças policiais e Corpo de Bombeiros.

No caso do Vapt Vupt, não haverá expediente no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro, as unidades funcionarão das 08h às 13h, com exceção dos postos no Shopping Bougainville, Portal Shopping e Shopping Cerrado, que funcionarão das 10h às 15h.

Assim como o Governo Estadual, as prefeituras de Goiânia e Aparecida decretaram ponto facultativo para os funcionários de órgãos municipais para a sexta-feira (31).

A vacinação contra Covid-19 também ficará suspensa nas cidades durante as festividades, retomando à normalidade na próxima segunda-feira (03).

Na capital, o parque Mutirama e o Zoológico ficarão fechados entre os dias 31 de dezembro e 02 de janeiro. Já na região da Rua 44, importante polo comercial de Goiânia, as lojas abrirão das 08h às 15h no último dia do ano.

O comércio no local só retornará no dia 04 de janeiro, conforme estabelecido pela Associação Empresarial da Região da 44 (AER44).

Outros serviços

Já Associação de Bancos (ASBAN) informou que não haverá expediente nas instituições financeiras na sexta-feira (31). Já as agências dos Correios não terão expediente nos dia 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Em relação aos supermercados, a Associação Goiana de Supermercados (Agos) definiu que os estabelecimentos não deverão abrir no feriado de Ano Novo. A exceção é a Rede Barão, que funcionará até às 13h no dia 1º de janeiro.

No dia 31 de dezembro, os locais definirão por conta própria os horários de funcionamento.

Shoppings

Aparecida Shopping – funcionará das 10h às 18h na sexta-feira (31). No dia 1º de janeiro, lojas e quiosques estarão fechados e apenas a praça de alimentação irá atender, das 11h às 22h.

Araguaia – comércio aberto entre 08h30 e 18h no dia 31 de dezembro, mas fecha no dia 1º. A praça de alimentação funcionará entre 10h e 22h, em ambos os dias.

Bougainville – o shopping não irá no primeiro dia do ano, mas funcionará das 10 às 18h na sexta-feira (31).

Buriti – lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 10h às 18h no dia 31 de dezembro. Já no sábado (1º), a praça de alimentação abrirá das 12h às 22h e as áreas de lazer funcionarão das 14h às 2h.

Flamboyant – no dia 31 de dezembro, lojas, praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 10h às 18h. Já no Ano Novo, as lojas estarão fechadas e a alimentação atenderá entre 12h e 22h.

Goiânia Shopping – funcionamento normal entre 10h e 18h na sexta-feira (31) e no Ano Novo, apenas a praça de alimentação funcionará, entre 10h e 22h.

Mega Moda – não irá abrir no ano novo, mas na sexta-feira (31) as lojas funcionarão entre 07h e 16h.

Passeio das Águas – No sábado (1º), o comércio não vai abrir e a alimentação funcionará entre 12h e 21h, com abertura facultativa.