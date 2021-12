Estamos há quase dois anos vivendo em meio da Covid-19. Neste meio tempo, houveram algumas coisas que a pandemia nos impediu de realizar. Entretanto, com o avanço da vacinação, alguns compromissos poderão ser feitos a partir de 2022.

Assim sendo, preparamos uma lista com algumas dicas do que fazer no próximo ano para compensar o tempo perdido.

6 coisas que a pandemia impediu em 2021, mas que você poderá fazer em 2022

1. Viajar

A Covid-19 nos tirou alguns prazeres, entre eles viajar. Por conta disso, o turismo foi um dos setores mais impactados pela pandemia. Sozinho ou acompanhado, conhecer novos lugares pode entrar na lista de coisas para se fazer em 2022.

2. Abraçar sem moderação

Devido ao distanciamento social, os abraços foram suspensos por tempo indeterminado. Entretanto, para 2022, a previsão é que a demonstração de afeto seja retomada sem moderação.

3. Fazer festa

Quem não está com saudades de uma aglomeração? Outro prazer que a pandemia nos tirou foi de fazer festa e celebrar os bons momentos com amigos, familiares e até mesmo desconhecidos. Portanto, prepare-se para os festejos do próximo ano.

4. Ir a shows

Um dos setores mais afetados pela pandemia foi a indústria musical. Artistas tiveram que cancelar shows por conta da Covid. Portanto, separe um espaço na agenda para ir aos shows de diversos artistas nacionais e internacionais.

5. Casar

Esta dica vai para os apaixonados. Afinal de contas, a pandemia impediu que as celebrações fossem realizadas da maneira tradicional. Deste modo, já chame o mozão e comece a preparar o casório para 2022.

6. Ir à praia

O Brasil é um país que possui algumas das praias mais belas do mundo, então por que não conhecê-las? Prepare as roupas de banho e dê um mergulho no mar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!