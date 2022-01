Quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Brasil possui mais de 8,5 milhões de km². Com todo este tamanho, existem alguns destinos incríveis dentro do Brasil que os viajantes devem conhecer em 2022.

Assim sendo, preparamos uma lista para ajudar os turistas a ter uma noção de quais destinos visitar em 2022.

6 destinos incríveis dentro do Brasil para conhecer e viajar em 2022

1. Inhotim (Minas Gerais)

Considerado o maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim está localizado em Brumadinho, em Minas Gerais. Possui um grande conjunto de obras de arte contemporânea, situadas dentro de um Jardim Botânico.

O local possui espécies diversificadas de plantas raras e de todos os continentes. Além disso, no interior do lugar são encontrados cinco lagos e uma reserva de mata preservada.

2. Lençóis Maranhenses (Maranhão)

Este já é um destino bastante conhecido e que vira e mexe está na lista dos turistas para visitar durante o período de férias. São quilômetros de dunas que se encontram com as águas cristalinas e formam uma paisagem de tirar o fôlego.

Conhecido como “Saara Brasileiro”, uma experiência que todo viajante precisa ter é sentar na parte mais alta das dunas e contemplar a paisagem, é uma vista extremamente agradável aos olhos.

3. Bonito (Mato Grosso do Sul)

Um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil, Bonito faz jus ao nome que possui. A água cristalina dos rios e dos lagos é um convite aos mergulhadores de plantão.

4. Caraíva (Bahia)

Pequena ilha de pescadores localizada na Ilha do Descobrimento, Caraíva é um paraíso que recentemente foi descoberto pelos turistas.

O acesso ao local é realizado apenas por barcos e canoas. No interior da ilha é possível encontrar pequenas pousadas, ruas de areia e restaurantes rústicos.

5. Ubatuba (São Paulo)

A praia de Ubatuba é um excelente destino para quem gosta de praia, águas cristalinas, paz e tranquilidade. O local é um convite para quem acha que São Paulo é apenas caos e prédios.

6. Cachoeira Santa Bárbara (Goiás)

Por fim, um destino genuinamente goiano. A Cachoeira Santa Bárbara está localizada na Chapada dos Veadeiros, um dos principais pontos turísticos de Goiás.

A Cachoeira Santa Bárbara é uma das inúmeras quedas d’água no local e que recentemente foi descoberta pelos turistas.

