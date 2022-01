Bombeiros de Anápolis continuam mobilizados no Réveillon para encontrar garotinha perdida em riacho

Equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis estão desde a última quarta-feira (29), em busca de uma garotinha perdida em riacho em Guarani de Goiás, região Nordeste do estado.

Ainda sem sucesso na procura, os militares permanecerão mobilizados durante o Réveillon para localizar a criança de 04 anos.

De acordo com moradores locais, a garotinha havia saído para brincar com outras crianças e desapareceu após cair na água. Diante do episódio, a corporação foi acionada.

Neste momento, a natureza e as condições climáticas são as principais adversárias das equipes que trabalham no local.

O volume de água no local está muito alto por conta das chuvas recentes. Além disso, o riacho está localizado em uma área com bastante vegetação e água turva.

Confira imagens do local: