Professor galã da UFG arranca suspiros ao promover curso de especialização

Inicialmente, a ideia do vídeo publicado era apenas divulgar a formação, mas acabou que o professor virou destaque

Da Redação - 03 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

O que era para ser apenas a divulgação de um curso de especialização da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem arrancado suspiros por aí.

A ideia do vídeo publicado no perfil da Faculdade de Enfermagem da UFG era simples: promover o curso de Especialização em Enfermagem Dermatológica com Ênfase na Assistência a Pessoas com Feridas.

Porém, conseguiram atrair os olhares por outro motivo. Acontece que o professor Hélio Galdino Júnior, escolhido para estrelar a campanha, está chamando atenção por se assemelhar a um verdadeiro galã de novela.

Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública, coordenador da pós-graduação em Enfermagem Dermatológica e professor, Hélio se destaca também pela elegância e charme.

No vídeo publicado pela faculdade, com muita naturalidade e carisma, ele apresenta o curso e convida os enfermeiros goianos a fazerem parte da 3ª turma da especialização.

Nos comentários da publicação, ficou nítido que, para além da beleza, Hélio também é um excelente profissional e a formação é de ótima qualidade.

“Parabéns, Prof. Dr. Hélio! Curso de altíssima excelência!! Desejo sucesso, mais uma vez!”, afirmou uma internauta.

“Fui da segunda turma. Vale muito a pena”, disse uma ex-aluna.

