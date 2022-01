Quando um relacionamento está desgastado alguns sinais bem comuns costumam ser evidenciados, mas o lado que mais ama geralmente se recusa a enxergar.

E insistir em algo que não vai mais para lugar algum, a não ser para baixo, resultando em mágoas e sofrimento, é loucura.

Então, se você acredita que algo não vai bem na sua relação, se liga nos principais alertas mais comuns que indicam que já está bastante desgastado.

6 sinais que revelam que o seu relacionamento está desgastado e só você ainda não percebeu:

1. Não há novos planos para o futuro

Quando existe muito amor e paixão, existe também vontade de estar junto sempre.

O casal sonha e planeja as próximas eventualidades, as próximas conquistas, viagens e afins.

E no momento em que isso é pausado, pode ser um sinal de que algo não vai bem e que algum dos envolvidos pode estar almejando apenas a individualidade.

2. Discussões frequentes

Todo ser humano que convive bastante com outro terá discussões. É, praticamente, inevitável.

No entanto, quando um relacionamento está desgastado, as brigas passam ser mais frequentes que as demonstrações de afeto.

Tudo se torna motivo para um ‘bate boca’, resultando em chateações.

3. Falha na comunicação

Um sinal de que algo muito errado está acontecendo no seu relacionamento é quando as brigas não cessam e, para piorar, não há uma comunicação aberta para explicar os lados e resolver o mal entendido.

Muito se diz sobre o silêncio ser um sinônimo de apatia dentro de uma relação. Portanto, fique atenta!

4. Ausência de contato físico

O desinteresse sexual pode ocorrer por inúmeras razões, mas deixar de sentir desejo ou evitar contato íntimo é um sinal nítido claro que algo não vai bem.

É necessário pontuar com o parceiro o que precisam melhorar e, em caso de apatia no diálogo, pode ser um grande alerta de que o desgaste da relação está muito grande.

5. Desleixo e baixa auto-estima

Deixar de se cuidar, se despreocupar com a ‘sedução’ e nem se importar com a atenção do parceiro é um grande sinal de desinteresse.

É claro que devemos nos cuidar para nós mesmos, mas dentro de uma relação existe o desejo de impressionar, de conquistar todos os dias e, quando isso é cessado, significa que tem algo muito errado.

6. Mentiras e sumiços

Dificilmente um relacionamento resistirá em meio à mentiras e sumiços inusitados.

Neste caso, é fundamental conversar sobre as razões do início das atitudes, de repente. E, se novamente houver apatia, pode ser o momento de o deixar partir.