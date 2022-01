Programação de Natal no Parque Mutirama chega à reta final

Última oportunidade para quem quer aproveitar o clima natalino em Goiânia. A programação do “Natal Luzes” no Parque Mutirama, localizado no Centro da capital, está chegando na reta final.

A partir de segunda-feira (03) até a próxima quinta-feira (06), o ponto histórico do município abrirá ao público em um cronograma noturno especial, funcionando das 16h às 22h.

A decoração no local conta com iluminação natalina, Papai Noel gigante com trenó e uma árvore de Natal. Os visitantes também podem aproveitar a feirinha organizada no local, com diversas opções de alimentação.

Por fim, quem for ao Mutirama poderá aproveitar as clássicas atrações do parque, como carrinho bate-bate, trenzinho, roda-gigante e o carrossel.

A entrada no espaço de diversões é gratuita, mas quem quiser pode fazer uma doação de um brinquedo ou quilo de alimento não perecível. Os itens serão destinados à famílias de situação de vulnerabilidade social no município.