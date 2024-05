Goianos podem economizar até 25% com planos de assinatura em barbearias

Novidade tem chamado a atenção na Grande Goiânia, beneficiando tanto os fregueses quanto quem trabalha no ramo

Thiago Alonso - 04 de maio de 2024

Barbearias tem aumentado receita e fidelizado clientes. (Foto: Reprodução/Pexels)

Foi-se o tempo em que vaidade era uma cultura feminina. Os homens vêm em uma crescente de cuidados da aparência, e aquele papo de “coisa de mulher” tem se tornado cada vez mais antiquado.

De olho nesse movimento, barbearias da Grande Goiânia adotaram um novo modo de fidelizar estes clientes: os modelos de assinaturas, onde os fregueses pagam um valor fixo e podem ir dar aquele ‘tapa no visual’, quantas vezes quiserem no mês, deixando barba, cabelo e bigode sempre em dia.

Por exemplo, alguém que fizesse um corte toda semana (quatro vezes por mês) pagaria entre R$ 200 e R$ 320 no total, considerando preços individuais de R$ 50 a R$ 80 por serviço.

Agora, a clientela consegue enxugar estes valores em planos mensais que variam de R$ 150 a R$ 250, ocasionando até 25% de economia.

Ao Portal 6, o empresário Pedro Carvalho, dono da Barbearia Esto Vir, em Aparecida de Goiânia, contou que o novo modelo pode beneficiar tanto os fregueses, quanto o próprio estabelecimento.

“O cliente acaba passando o mês todo com um corte bem feito e pagando um valor bem mais acessível do que se fosse pagar pelo valor do corte em si”, disse.

“O mensal é o nosso valor fixo, né? É o nosso salário fixo por mês”, afirmou o barbeiro, de 25 anos, que detalhou sobre os ganhos com a recorrência.

Segundo ele, os assinantes tendem a se fidelizar, indo sempre na mesma unidade, sem gastos extras.

“O cliente vai pensar ‘o pacote já está pago, então não compensa eu ir em outra barbearia’, e assim a gente cria uma taxa de fidelização bem maior”, explicou.

Jardel Macedo, dono da Barbearia Hora, que fica na região Sul de Goiânia, destacou que o novo modelo de negócios tem quebrado paradigmas, visto que, agora, são os frequentadores que buscam o estabelecimento.

“Você não precisa mais ir até eles, eles vêm até você e já tem alguma fidelização, tem alguma confiança da sua marca”, completou.

Segundo ele, a tendência é que a novidade persista, se tornando cada vez mais comum nos próximos anos.

Maior renda

Além disso, os funcionários e donos de barbearias também acabam se beneficiando com as assinaturas. “Isso porque o valor médio gasto por cliente aumenta significativamente.

“Hoje nossos barbeiros estão realmente muito satisfeitos, a remuneração deles aumentou bastante. Hoje eles conseguem ganhar praticamente 20 a 30% a mais do que eles ganhavam antes “, destacou Jardel.