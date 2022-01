Com data confirmada, primeira festa de 2022 com artista renomado será ao lado de Anápolis

Início de ano é sempre tempo de alegria e diversão. Por isso, já está marcada para ocorrer a primeira grande festa de 2022 no próximo dia 08 de janeiro, no Nativos, em Campo Limpo de Goiás, a apenas 15 km de Anápolis.

O evento, que já tem mais de 1.500 ingressos vendidos e está prestes a entrar na comercialização do 3º lote de entradas, contará com a participação especial do MC TH.

O artista, que já emplacou vários hits de sucesso, inclusive com dancinhas personalizadas e viralizadas no TikTok e Instagram, também tem milhões de views no Spotify.

Dentre os principais sons famosos estão: “Vai sua cavalona”, “Calma BB’, “Escola Proibida”, “Rei delas” e “Set Dj Br da Tijuca”.

Além dele, a festa, batizada de Meu Bem, terá início às 21h59 e também receberá as seguintes atrações: Mc C4, DJ Rafael de Paula e Djs Residentes Rülf, Lyma, Demik e Nunnes.

Os interessados em participar podem adquirir os ingressos (a partir de R$ 70) ou fazer reservas através do site www.festameubem.com.br.

Mais informações estão no Instagram @festameubem.