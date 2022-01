Com dez baixas por Covid, Barcelona vence com gol de renegado e cola no G4

O Barcelona venceu o Mallorca por 1 a 0, neste domingo (2), no Iberostar Estadio. A partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol e contou com inúmeros desfalques por conta de infecções pelo novo coronavírus. E coube a Luuk de Jong, fora dos planos do clube catalão, chamar a responsabilidade e fazer o gol do triunfo.

Com o resultado, o Barcelona chegou 31 pontos e pulou para a 5ª posição. O Mallorca, por sua vez, segue com 20 na 15ª colocação. Os catalães voltam a campo na quarta-feira, quando visitará o Linares, da 3ª divisão, pela segunda rodada da Copa del Rey.

JOGO

O Barcelona entrou em campo com alguns jogadores lesionados e 10 infectados com Covid-19. Evidentemente, o que se viu em campo foram muitas caras novas e um time sem identidade. Um dos infectados foi Daniel Alves, que estava cotado para fazer sua reestreia pelo clube catalão, mas teve que ficar em quarentena.

O técnico Xavi criticou bastante a liga espanhola por não ter adiado a partida deste domingo. Tudo isso ficou no passado no momento em que a bola rolou – com direito a ponta pé inicial de Samuel Eto’o, ídolo dos dois clubes e que foi homenageado com um mural com seu rosto no Iberostar Estadio.

E desde os primeiros minutos ficou bem claro que o jogo vali bastante para alguns jogadores. O mais motivado era claramente Luuk de Jong, considerado carta fora do baralho pelo técnico Xavi, disposto a liberar o centroavante. Com tantas baixas, no entanto, o holandês entrou como titular e correspondeu.

Ele quase marcou pelo menos três vezes antes de finalmente balançar as redes. Além de acertar a trave, o travessão também impediu um verdadeiro golaço de bicicleta. Aos 43min do primeiro tempo, porém, não teve jeito. O grandalhão aproveitou cruzamento de Mingueza para cabecear e abrir o placar: 1 a 0.

No segundo tempo, o Barcelona não conseguiu matar o jogo e viu os donos da casa se inflamarem nos minutos finais. Com jogadas aéreas bastante perigosas, o Mallorca tentava arrancar o empate a todo custo. Mas os catalães se mantiveram firme e asseguraram o importante triunfo com direito a milagre de Ter Stegen já nos acréscimos.