Como fazer a lavagem correta da máquina de lavar

Tutorial viralizou na internet mostrando parte a parte de como fazer a higienização principal dos componentes do eletrodoméstico

Magno Oliver - 28 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @ape_trestes)

A máquina de lavar é um item de presença obrigatória em qualquer lar que se preze hoje em dia. Ela é um dos eletrodomésticos mais usados atualmente.

Ela facilita a rotina, economiza tempo e garante roupas limpas no menor tempo possível. De vários tamanhos e capacidades, não existe item melhor para higienizar as roupas.

Só que como todo bom utilitário, muita gente esquece que a máquina de lavar também precisa de limpeza e manutenção.

Dessa forma, sem higienização precisa e manutenção adequada, o aparelho acumula sujeira, mofo, resíduos de sabão e mau cheiro. É preciso saber qual a melhor forma para limpar toda sua estrutura.

Com o tempo frequente de uso, o acúmulo de sujeira prejudica o bom desempenho da máquina. As roupas do nada surgem com manchas misteriosas nos tecidos e o consumo de energia aumenta.

Dessa forma, a vida útil do aparelho reduz drasticamente. Por isso, é fundamental adotar uma rotina simples de limpeza, que evita danos e garante um funcionamento eficiente.

Um tutorial no Instagram do @ape_trestes trouxe um combo de dicas que ensina a forma de limpar a máquina de lavar.

Assim, o vídeo mostra que limpar a máquina de lavar não é só jogar água e sabão e esfregar uma bucha. Existem partes escondidas que necessitam de maior atenção nesse processo.

O primeiro passo é a limpeza do dispenser com detergente de coco e uma esponja macia. Em seguida, o pulo do gato do vídeo: a parte interna da borracha da tampa de abertura.

O vídeo mostra que é preciso higienizar a parte de fora e também a parte de dentro do anel de vedação. Para isso, basta destacar e puxar ela para fora.

Em seguida, outra dica preciosa: o que mais causa mau cheiro na sua roupa. Lavar a tampa do lado de dentro, o tambor e colocar a máquina para fazer a autolimpeza.

Por fim, a dica final é 500ml de água sanitária no dispenser com um pouco de água para higienizar e também retirar o esgotador em baixo para eliminar toda a água fedida que fica acumulada.

Confira o vídeo completo do tutorial de limpeza:

