“Desejo sua rápida recuperação”, diz Caiado em mensagem enviada a Bolsonaro

Internado em São Paulo após se sentir mal no último domingo (02), o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com quadro de obstrução intestinal.

Em mensagem enviada a Bolsonaro, o governador Ronaldo Caiado (DEM), desejou “sua rápida recuperação para que possa, em breve, estar de volta ao trabalho e ao lado de sua família”.

Recebi a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital com um quadro de obstrução intestinal. Desejo sua rápida recuperação para que possa, em breve, estar de volta ao trabalho e ao lado de sua família. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) January 3, 2022

O quadro de saúde do chefe do Executivo foi atualizado nas redes sociais. De acordo com a postagem, ele terá que passar por mais exames para uma “possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”.

Ainda segundo o comunicado, o quadro clínico é em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

Por conta da enfermidade, ele teve que interromper as férias que passava no município de São Francisco do Sul (SC).

Além disso, Bolsonaro deve perder o futebol solidário organizado pelos cantores Gusttavo Lima e Marrone. Marcado para o dia 05 de janeiro, na cidade de Buriti Alegre, na região Sul de Goiás, o presidente havia confirmado presença no evento.