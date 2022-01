Estado bate martelo e finaliza compra de Hospital da Criança e do Adolescente

O Hospital do Servidor está sendo estruturado para, nos próximos dias, virar o Hospital da Criança e do Adolescente.

Aquirido junto ao Ipasgo por R$ 128 milhões, o centro especializado vai contar com 78 leitos, sendo 20 UTIs, além de pronto-socorro, setor de exames de imagens, realização de cirurgias eletivas e atendimento ambulatorial.

Segundo informações do Governo do estado, esse número de leitos deve ser, gradativamente, expandido. Além da estrutura, vai atender especialidades médicas como cardiologia, pneumologia, neurologia, alergologia, entre outras.

A lei que autorizou o Ipasgo a vender a unidade foi aprovada, em votação definitiva, pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no final do ano passado e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado.

Segundo o documento, de 15 de dezembro de 2021, ficou autorizado “alienar para o Estado de Goiás, na modalidade venda ou permuta, o Hospital do Servidor Público”. A venda foi condicionada à autorização expressa do Conselho Deliberativo do Instituto, que também definiu o valor do trâmite e as condições para o recebimento do imóvel.

Caiado detalha que a medida adotada pelo Governo de Goiás não prejudicará os usuários do Ipasgo e não diminuirá os atendimentos. “Pelo contrário, todos eles são atendidos na rede privada”, enfatizou. De acordo com o governador, a rede credenciada do instituto deve ser ampliada.