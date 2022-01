Os detalhes da super operação do Corpo de Bombeiros para encontrar garotinha que se afogou em rio

Após um esforço incessante, os militares do Corpo de Bombeiros finalizaram com sucesso, no início da tarde desta segunda-feira (03), as atividades da força-tarefa responsável por encontrar a garotinha Tamires Alves dos Santos, de 04 anos.

O corpo só foi localizado graças ao trabalho constante dos militares da 2ª Companhia Independente de Busca e Salvamento dos Bombeiros de Anápolis, que auxiliaram nos mais de cinco dias de buscas no Rio Salabro, em Guarani de Goiás.

Eles participaram desde o início, logo após finalizarem uma outra ocorrência no município de Divinópolis, chegando a passar o feriado de Revéillon ainda empenhados na ação em busca da criança, que se afogou enquanto brincava na beira do rio.

Eventualmente, a equipe composta pelos 1° sargentos Menezes e Vinícius, o 3° sargento Reginaldo e os soldados Argenta e Pedro, conseguiu encontrá-la cerca de 700 metros abaixo da localidade onde havia sido vista pela última vez.

Em entrevista ao Portal 6, o comandante da unidade de busca, capitão Higor Mendonça, explicou alguns dos detalhes que tornaram a ocorrência tão trabalhosa para a corporação.

Segundo ele, áreas de rios são sempre bastante complicadas, muito por conta da influência da correnteza e do fluxo de água, que carrega o corpo rio abaixo, às vezes para bem longe de onde o afogamento originalmente aconteceu.

“Especialmente em época de chuva, quando o nível sobe e o rio ganha maiores proporções, com uma correnteza muito forte”, explicou.

Em casos onde a área possui água parada e tranquila, como o Lago Corumbá 4, por exemplo, a ação dos militares costuma ser finalizada de forma muito mais rápida.

“Nessas situações, os primeiros mergulhos, já nas 24h iniciais, costumam ser de bastante sucesso, principalmente quando contamos com o relato de testemunhas que presenciaram o local exato do incidente”, completou.

Cuidados

O comandante também aproveitou a oportunidade para alertar os banhistas de alguns perigos e cuidados para se ter durante o lazer.

“As crianças devem ser observadas a todo momento, 100% do tempo, independente de estarem com equipamentos de proteção ou não”, avisou.

Quanto aos adultos, o oficial relembrou que nunca é recomendado tomar banho em águas de profundidade desconhecida ou que estejam em um período de cheia ou forte correnteza.

“Esses fatores derrubam até a pessoa que sabe nadar. O mais importante, porém, é nunca entrar na água após ingerir bebida alcóolica, pois são grandes inimigas. Nós, infelizmente, temos percebido essa relação cada vez mais constante nos casos de afogamento”, justificou.