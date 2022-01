Auxílio Brasil: divulgada as datas de pagamento do benefício em janeiro

Você com certeza já deve estar por dentro do Auxílio Brasil, sobre o fim do Bolsa Família e os novos benefícios que estão por vir. Inclusive, o Governo Federal já divulgou as datas do pagamento em janeiro de 2022. Bom, mas calma, vamos te apresentar tudo para não restar nenhuma dúvida!

Primeiramente, lembre-se que agora em janeiro começará a terceira parcela do programa que substitui o Bolsa Família. Ademais, os pagamentos começarão em 18 de janeiro. Veja o calendário:

Ok, mas muitos brasileiros estão em dúvida para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque. Basicamente, se esse for o seu caso, recomendamos que você observe o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão de cada titular. Logo, para cada final do NIS, há uma data correspondente por mês.

Inclusive, as parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário, segundo o Ministério da Cidadania. Ademais, vale lembrar que cada beneficiário deve conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício.

Auxilio Brasil

Se você ainda está em dúvidas sobre esse programa, entenda que ele veio para substituir o Bolsa Família após 18 anos. Além disso, os pagamentos já iniciaram desde 17 de novembro e em dezembro de 2021 o governo começou a pagar R$ 400 aos beneficiados.

Mas, até quando vai ser nesse valor de R$400? De acordo com o presidente Jair Bolsonaro (PL), será até dezembro de 2022. Assim, vai receber de forma automática quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas sobre o Auxílio Brasil, o Governo Federal oferece 3 canais exclusivos de atendimento:

– Telefone 121, do Ministério da Cidadania;

– Número 111, da Caixa Econômica Federal;

– Aplicativo oficial do programa Auxílio Brasil.