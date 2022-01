Avião com Maiara, dupla de Maraisa, é forçado a pousar após bater em ave

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, passou por fortes emoções durante um voo que saiu de Navegantes (SC) na noite de terça-feira (4). A aeronave, que iria para São Paulo, foi forçada a pousar em Florianópolis após colidir com um pássaro.

De acordo com a assessoria da artista, Maiara estava em um voo comercial da Latam. A cantora passa bem e relatou a sua equipe ter sido “só um susto”. Maraisa, que é irmã gêmea dela, não estava na aeronave.

No último dia 2, as irmãs fizeram show em Itajaí (SC), de onde a cantora estava saindo para seus próximos compromissos. A dupla segue com sua agenda de shows, que inclui apresentações em Barretos (SP), Angra dos Reis (RJ), Florianópolis e Macaé (RJ) a partir desta quarta-feira (5).

Consultada pela reportagem, a Latam informou que o incidente não pode ser classificado como “pouso de emergência” ou “pouso forçado”. Segundo a empresa, trata-se do procedimento normal adotado em casos de colisão com aves.

A Latam diz ainda que prestou assistência aos passageiros, que foram acomodados em uma nova aeronave. O voo chegou a São Paulo durante a madrugada.

Leia a íntegra da nota da Latam

“A LATAM esclarece que não houve nenhum “pouso de emergência” ou “pouso forçado”.

Por precaução, às 21h57 de ontem (4/1), a companhia pousou normalmente e em completa segurança em Florianópolis a aeronave do voo LA3275 (Navegantes-São Paulo/Congonhas), após uma colisão com um pássaro. Este é um procedimento comum quando ocorre o evento chamado de “bird strike”.

A LATAM prestou toda a assistência aos passageiros, acomodados em uma nova aeronave que decolou para São Paulo às 23h56 e pousou no aeroporto de Guarulhos à 0h56 desta quarta-feira (5/1).

A companhia reitera ainda que não divulga a identidade de seus passageiros e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura.”