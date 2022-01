‘Estou tentando ir pra lá’, diz Bolsonaro sobre jogo dos famosos após alta médica

Logo após receber alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP), o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que tem a intenção de ir ao jogo de futebol em Buriti Alegre, Sul de Goiás, promovido pelo cantor Marrone. O evento será realizado na noite desta quarta-feira (05), às 21h15 e será transmitido ao vivo pela Band.

“Queria estar hoje à noite lá no jogo do Marrone com o Gusttavo Lima. Estou tentando ir para lá, não vou jogar, logicamente, mas estou tentando ir para lá, vou ver como é que fica. É, a vida continua, todo mundo vai embora um dia. A gente lamenta isso aí, agradeço ao doutor Macedo, a força que deu para mim, vou tentar seguir a recomendação dele e da minha esposa também, que está olhando torto ali”, comentou Bolsonaro em coletiva de imprensa.

O jogo já estava na agenda do presidente, mas foi cancelado no início da semana, ao precisar ser internado às pressas por conta de uma obstrução intestinal.

Já Gusttavo Lima foi obrigado a declinar do evento por outro motivo. Ele foi testado positivamente para Covid-19 na manhã desta quarta-feira, conforme divulgado nas redes sociais da Balada Music, escritório do cantor sertanejo.

A previsão é de que o evento contará com os ex-jogadores de futebol, Marcelinho Carioca, Luis Fabiano e Edmundo, além do craque do futsal, Falcão.

Do mundo artístico, completa o elenco o cantor Felipe Araújo, o ator Eri Johnson e do youtuber Júlio Cocielo.

Ao final da partida, a premiação para o time vencedor é uma quantia em dinheiro para doar a alguma instituição social.