Saiba como fazer os testes para Covid e Influenza na rede pública de Anápolis

Atualmente, duas grandes preocupações circulam pelos corredores de hospitais e ruas de Anápolis em forma de vírus: a Covid-19 e a Influenza (H3N2), que vem causando fortes sintomas nos contaminados, junto da procura por hospitalização.

A situação é tão grave que a ação simultânea das doenças causou um novo fenômeno, fruto da combinação dos vírus. Se trata da flurona, que, inclusive, já tem um caso suspeito no estado de Goiás.

A crise sanitária fez com que as unidades de saúde se vissem cada vez mais requisitadas, em meio à onda de infecções de cunho respiratório.

Um dos efeitos foi a necessidade constante de testagem dos pacientes, a fim de saber do que se tratam, de fato, os sintomas.

A reportagem do Portal 6, entretanto, se deparou com uma realidade um pouco contrastante em alguns dos hospitais da rede municipal de saúde, onde as pessoas não estavam recebendo o encaminhamento para a realização dos testes.

Diante disso, o Portal 6 procurou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a fim de entender como a situação estava sendo encarada e quais unidades estão, realmente, realizando o serviço.

Em resposta, a pasta afirmou que a UPA da Vila Esperança, UPA Pediátrica e unidades de saúde do Parque Iracema, Bairro de Lourdes, Vila União e São José estão desempenhando o processo de testes.

Quanto à necessidade de passar pelo procedimento, foi explicado que o único critério é a avaliação médica. Segundo a Semusa, o profissional define o encaminhamento após a avaliação.

No município, está sendo aplicado o teste antígeno (método Swab) para diagnosticar a contaminação por Covid-19, com um resultado no prazo de 20 minutos.

Já para Influenza, o material precisa ser levado para o Laboratório de Saúde Publica Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen – Goiás), em Goiânia, resultando em uma espera de quatro a cinco dias para conseguir o diagnóstico.

Ainda de acordo com a pasta, quaisquer dúvidas referentes à testagem podem ser esclarecidas nas próprias unidades de realização dos procedimentos.