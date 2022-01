Modelo deixa seguidores chocados após revelar qual efeito colateral da Covid-19 que ela está tendo

Uma modelo, de 29 anos, foi diagnosticada com Covid-19 e, desde então, tem sofrido bastante com um efeito colateral atípico e específico que lhe apareceu.

Olivia Molly contou nas redes sociais que desde o contato com o vírus, ela tem arrotado constantemente.

Apesar de chocar grande parte dos internautas, para a surpresa da jovem, 16% dos seguidores dela no Instagram, também comentaram ter sofrido com esta mesma consequência inusitada.

De acordo com o jornal The Sun, ela foi testada positivo após o companheiro ser confirmado com o vírus também.

Olívia já concorreu ao concurso de beleza Miss Universo em 2017, representando a Austrália.

Veja a publicação: