Parque do Garfield é nova atração para temporada de férias em Goiânia

Aproveitando a temporada de férias da criançada, o Goiânia Shopping apresentou uma nova atração para os pequenos: o Parque do Garfield.

Conhecido através das tirinhas criadas por Jim Davis, o carismático gato laranja já ganhou representações em desenhos animados e filmes de cinema, se consolidando como um ícone cultural.

Agora, com o parque temático, a criançada terá a oportunidade de se envolver ainda mais com o personagem, através de atrações como: carrossel, cama elástica e o giro radical.

O principal atrativo do espaço, porém, é a “Casa do Garfield”, que conta com com escorregadores e tobogãs para a meninada se divertir.

Além disso, todo o ambiente estará caracterizado no universo do personagem, apresentando uma estética que remete aos quadrinhos originais.

Haverá também um espaço “instagramável”, para que os fotógrafos de plantão possam se divertir e fazer sessões de cliques.

O Parque do Garfield estará disponível no Piso 1 do shopping entre os dias 11 de janeiro e 13 de março. Ele ficará aberto todos os dias da semana, de segunda a sábado entre 10h e 21h30, e aos domingos entre 12h e 20h30.

Os ingressos podem ser adquiridos na entrada do local. Pessoas deficientes pagarão meia-entrada, e crianças abaixo de 06 anos podem entrar gratuitamente, desde que acompanhadas por um responsável.