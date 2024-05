Mãe é presa após confessar ter retirado sonda de alimentação e oxigênio do filho de 3 anos: “estou me lixando”

Além do crime, suspeita também utilizava casa como ponto de venda de drogas

Gabriella Pinheiro - 06 de maio de 2024

Criança encontrada incosciente, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

A Polícia Militar (PM) prendeu uma mulher suspeita de desligar a sonda do próprio filho, de apenas 03 anos, que usava o aparelho para se alimentar, em Aparecida de Goiânia. Ela também foi autuada por tráfico de drogas.

De acordo com a Força Tática do 7º BPM, inicialmente, a corporação recebeu denúncias sobre um ponto de venda de drogas em uma residência no Setor Serra Dourada e se deslocou até o local.

Foi quando os militares encontraram cinco usuários de drogas, sendo que um deles chegou a confessar ter furtado frascos de medicamentos. No total, foram apreendidas 34 porções de crack e 26 de cocaína.

Para além do crime de tráfico, uma cena chocante chamou atenção dos policiais: uma criança de 03 anos, inconsciente em cima de um sofá.

Isso porque, devido à condição, o menor precisava se alimentar por sonda e oxigênio, mas teve os suportes negligenciados pela mãe. Durante a abordagem, ela foi questionada por uma policial se ela havia tirado o suporte da criança confessou o crime: “tirei”.

O policial ainda teria insistido e perguntado se o médico não havia dito sobre a importância do oxigênio. A resposta foi arrebatadora: “eu estou pouco me lixando para médico. Eu sou a mãe dele”.

Nas investigações, foi descoberto que a mãe já havia sido autuada por maus-tratos contra o próprio filho há aproximadamente 07 meses, mas o Juizado da Infância decidiu manter a guarda do menor a mulher.

Por conta da situação, uma equipe do Conselho Tutelar e o Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) assumiu a guarda dos irmãos da criança.

O menor vítima do crime apresentava sinais de desnutrição e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os cuidados médicos necessários.

Já a mãe dele e outro usuário de drogas foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

Ela responderá por tráfico de drogas, maus-tratos contra vulnerável e crimes contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.