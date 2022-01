Casamentos são um dos momentos mais importantes na vida de qualquer pessoa. Afinal de contas, a partir dali nós estamos oficialmente partilhando a vida com alguém.

Entretanto, seja pela convivência ou por outros fatores, existem algumas razões que levam os casamentos a terminar cada vez mais cedo.

Com a finalidade de apresentar algumas destas razões, preparamos uma lista sobre o assunto.

6 razões que estão levando muitos casamentos a terminar cada vez mais cedo

1. Falar mal do cônjuge

Ninguém quer estar casado com alguém que não te valoriza, não é mesmo? Assim sendo, é importante saber a hora e com quem comentar sobre o cônjuge.

De toda forma, a melhor medida é não compartilhar o assunto com alguém de fora do relacionamento.

2. Falta de comunicação

Essa razão é um complemento da primeira, afinal de contas a comunicação é essencial para manter o matrimônio.

Caso algo esteja incomodando no parceiro, fale diretamente a ele, sem envolver terceiros na conversa.

3. Vícios

Não faz mal beber aquela cervejinha socialmente, entretanto, a partir do momento que isso vira rotina, pode se tornar um perigo.

Os vícios podem acarretar em discussões que posteriormente desgastam a relação.

4. Amizades

Nem sempre os amigos estão na mesma sintonia que vocês. Eles não torcem pela sua felicidade e portanto estão em um lado oposto ao seu.

De toda forma, é bom saber quem está do seu lado e quem torce pela sua felicidade. Caso isso não ocorra, são grandes as chances do casamento acabar mais cedo.

5. Agressões e abusos

Neste tópico não entram apenas as agressões e abusos físicos e sim todas as formas, seja verbal ou psicológico, ninguém quer passar por isso.

Portanto, pense bem as atitudes que está tendo com o parceiro.

6. Problemas financeiros

Por fim, os problemas financeiros podem encurtar o matrimônio dependendo do que ocorra.

Nem sempre a parte financeira está satisfatória, entretanto, quando isso passa a se tornar um problema, pode acarretar no término.

