Jovem descobre o motivo chocante que fez o “crush” sumir da casa dela de madrugada

Uma jovem viralizou no Tik Tok após expor um desabafo sobre o sumiço inusitado do ‘crush’, com quem já saía há algum tempo.

Cydney explicou que no quarto encontro com o homem, começou a perceber atitudes muito estranhas nele, como aflição e receio.

Foi então que ele recomendou que fossem embora para casa. Ela consentiu, mesmo sem entender o desespero.

Chegando na residência, a tiktoker menciona ter o convidado para o quarto, mas com toda inquietude do homem, decidiu ir sozinha.

No vídeo, a Cydney conta que despertou por volta de 3h da manhã e não o encontrou por nenhum lugar na casa. E o pior, havia um bilhete com uma justificativa inacreditável.

“Ele me deixou um bilhete no balcão da cozinha dizendo que era casado, sua esposa estava em trabalho de parto e ele voltava para Pittsburgh porque sua esposa estava dando à luz ao seu filho”, relembrou.

Além da desonestidade, o traidor bloqueou Cydney em todas as redes sociais, restringindo possíveis contatos futuros.

Com mais de 03 milhões de visualizações, ela lamenta a ocasião e orienta os seguidores para que outras pessoas não passem pelo mesmo.

Veja: