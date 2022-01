Jovem motociclista fica em estado gravíssimo após bater de frente contra carro em Anápolis

Um jovem de 29 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) em estado gravíssimo após bater de frente a motocicleta que conduzia contra um carro na noite deste sábado (08).

O acidente da CB Twister e do Corsa Wind ocorreu na altura da GO-330 com Rua 05, na Vila Fabril, e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM).

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado e, além de fraturas expostas, sofreu trauma cranioencefálico e trauma no tórax.

Já o condutor do veículo de passeio, de 32 anos, nada sofreu. De acordo com a PM, ele também permaneceu no local durante todo o andamento da ocorrência.

Como a motocicleta estava irregular, ela teve de ser apreendida e encaminhada ao Centro Pátio.