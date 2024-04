Últimos dias para pagar IPTU com desconto em Anápolis

Preços podem ser reduzidos em até 15% ao seguir algumas regras

Isabella Valverde - 28 de abril de 2024

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Os proprietários de imóveis em Anápolis devem se apressar, pois na terça-feira (30), chega ao fim o prazo para pagamento com desconto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), referente ao exercício de 2024.

Conforme a Secretaria de Economia, desde a abertura oficial do processo, o município já arrecadou ao menos R$ 93 milhões com o tributo.

O pagamento com desconto deveria ter se encerrado no dia 10 de abril, porém, a Prefeitura decidiu estender o prazo, dando uma oportunidade a mais para os anapolinos ficarem em dia com o imposto. Agora, no entanto, são os últimos dias para usufruir do abatimento que pode chegar até 15%, com o programa Contribuinte Legal.

Para efetuar o pagamento, é simples. O contribuinte deve procurar os canais virtuais, por meio do Zap da Prefeitura, podendo também optar pelo atendimento presencial, na unidade do Rápido, presente no térreo do Anashopping. Para mais, os anapolinos que possuem inscrição do imóvel podem ainda emitir a guia por meio do Portal do Cidadão.

Aqueles que decidirem parcelar o valor total devido, podem dividir em até oito vezes. Todavia, é importante destacar que nenhuma parcela será inferior a R$ 141,20. Após o vencimento de cada parcela, o proprietário terá que lidar com acréscimos legais previstos na Lei Complementar Municipal nº 136/2006, sob pena de responsabilidade funcional.

Vale ressaltar que a inadimplência do IPTU acarreta multas, possibilidade de cobrança judicial, com protesto de título, inclusão de juros, execução junto ao Poder Judiciário, assim como inúmeras outras penalidades que podem causar um grande transtorno para o contribuinte.