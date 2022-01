Vídeo: noiva faz homenagem emocionante ao pai no dia do casamento e viraliza na internet

Um vídeo de uma noiva mexicana acabou ganhando os corações de internautas no mundo todo após ela decidir ir se encontrar com o noivo no altar, na garupa da bicicleta amarela do pai.

Em entrevista ao portal TN, Angie Peraze, a melhor amiga da noiva, contou que a ideia seria reviver os momentos que pai e filha tiveram juntos há anos, mas agora, a caminho da igreja.

Propositalmente ou não, para compor o look branco clássico, a mulher decidiu usar sandálias amarelas, no mesmo tom da bicicleta do pai.

Nas cenas, é possível ver ela subindo com toda tranquilidade na ‘garupa’, que contava com uma almofadinha para auxiliá-la.

Internautas parabenizaram a atitude dos familiares e se emocionaram.

“Grande gesto!”, disse um usuário.

Assista: