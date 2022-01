Asfalto cede em cabeceira do rio Meia Ponte e rodovia entre Goiânia e Bela Vista fica interditada

Os temporais dos últimos dias deixaram marcas no asfalto da cabeceira do rio Meia Ponte, entre Goiânia e Bela Vista. Parte da via cedeu e precisou ser interditada para evitar maiores transtornos.

A interdição ocorreu neste domingo (09), em decorrência da abertura de um buraco registrada após as chuvas.

Para analisar o problema, foi acionada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) foi acionada, juntamente com o Batalhão Rodoviário (BPMRGO) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Supervisor plantonista do COMPDEC, Luciano Padilha, pediu atenção aos motoristas que forem trafegar pela via, pois haverão mudanças no trânsito do local.

“Estivemos no local para dar apoio nas avaliações, também optamos em operar somente em meia pista. Mas por segurança, as duas pistas de rolamento seguem monitoradas constantemente até a intervenção corretiva do afundamento constatado”, alertou.