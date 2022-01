Kauan, da dupla com o irmão Matheus, é mais uma vítima da infecção por coronavírus e influenza

A flurona, infecção simultânea por coronavirus e influenza, segue fazendo vítimas por todos os lados. No meio artístico, foi a vez do cantor Kauan, da dupla com o irmão Matheus, testar positivo.

A informação foi dada na noite deste sábado (08) via comunicado no perfil oficial dele e nas redes sociais da dupla. O sertanejo está assintomático e em casa, onde cumprirá o isolamento.

Os shows agendados para este final de semana foram mantidos, já que Matheus testou negativo e confirmou presença solo. Segundo a assessoria da dupla, “em respeito ao público de Tamandaré (PE) e Salvador (BA)”.

Não é a primeira vez que os irmãos se apresentaram separadamente. No dia 11 de dezembro passado, após apresentar febre e dores no corpo, Matheus foi diagnosticado com gripe. Na ocasião, Kauan fez o show sozinho.

A postagem confirmando a dupla infecção do sertanejo Kauan repercutiu nas redes sociais. Fãs e os cantores Thales Lessa, Matheus Moraes, Kevinho, e Ton Carfi se manifestram desejando rápida recuperação. A dupla tem show agendado para o próximo dia 22, em São Paulo.