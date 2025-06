Francisco Cuoco se chocou com lista de papéis que fez em ‘Tributo’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Francisco Cuoco, que morreu nesta quinta-feira (19) aos 92 anos, ficou surpreso com a quantidade de personagens fez na TV durante a gravação do especial “Tributo” (Globo).

No especial da Globo, o ator revisitou os seus principais papéis na televisão. Ele, inclusive, não escondeu a surpresa com a lista de trabalho que teve início em 1970 na emissora carioca.

“Tudo isso? Não vai me dizer que fiz tudo isso. Meu Deus!”, disse Francisco Cuoco.

Artista confidenciou que não viu a vida passar em virtude da quantidade de trabalhos na TV. Ele somente se deu conta quando percebeu os fios brancos do cabelo.

“Uma coisa curiosa: eu não sentia a passagem do tempo, porque sempre trabalhei muito, sempre trabalhando muito. Era teatro, televisão, comerciais. Foi muita coisa que eu não percebi, sinceramente, os 60, 70, 80 e os 90. Agora, aos 90, recebo a TV na minha casa e fico contente em rever esse ambiente”, disse Francisco Cuoco.

Cuoco gravou entrevista para emissora em seu apartamento, em São Paulo, em junho de 2024. O registro foi divulgado por sua irmã, Gráca Cuoco, e o material foi ao ar em 6 de junho, na TV Globo.

A atração da Globo destacou os principais personagens da carreira do ator. Ele deu o pontapé na carreira artística em 1950 no teatro e fez sua estreia na TV Globo em Assim na Terra, Como no Céu (1970).

MORRE FRANCISCO CUOCO

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, há cerca de 20 dias.

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho”, disse Marcus Montenegro, assessor de imprensa do artista.