Últimos dias de inscrição para concurso público com mais de 500 vagas na área da Educação em Goiás

Ainda não se inscreveu? Então, fique atento. Seguem abertas apenas até às 18h da próxima sexta-feira (14) as inscrições para concurso na área de Educação, promovido pela Prefeitura de Rio Verde, município do sudoeste goiano.

No total, são oferecidas 548 vagas, sendo 494 para ampla concorrência e 54 para pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 1.158,23 e R$ 2.528,33; para carga semanal de 40h. As oportunidades vão desde o ensino fundamental incompleto até o nível superior.

Para participar do certame, os interessados devem acessar o endereço www.rioverde.go.gov.br, onde a inscrição é feita de forma gratuita.

Os cargos oportunizados para o nível superior são: agente de apoio da Educação Especial, auxiliar de Educação Infantil, especialista em Fonoaudiologia, especialista em Serviço Social, instrutor de Braille, intérprete de Libras e profissional de Atendimento Educacional Especializado.

Para o ensino médio há vagas apenas para auxiliar administrativo escolar. Já para o ensino fundamental incompleto, os cargos são de auxiliar de limpeza de unidades escolares e auxiliar de merenda escolar.