Vereador sofre descarga elétrica no telhado de casa e morre aos 28 anos

Eram quase 20h30 desta segunda-feira (10), quando a Polícia Militar do município de Petrolina de Goiás – situado a 75km de Goiânia, – foi acionada e constatou uma notícia lamentável.

O vereador Paulo Henrique Matias (Cidadania) foi encontrado morto, no telhado da própria residência, vítima de uma descarga elétrica.

Conforme apurado pelo Portal 6, o parlamentar, que é conhecido como Tibilico, teria subido no telhado para fazer reparos, tendo em vista que a residência estava com problemas de infiltração.

Quando a esposa de Paulo Henrique chegou em casa, percebeu que não havia energia elétrica e procurou pelo companheiro por toda parte, mas não encontrou. Depois de um tempo, se recordou do problema no telhado e pediu para que um amigo dele, também vereador, subisse até lá para conferir. Foi quando o corpo foi localizado.

Foi solicitada a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Técnico-Científica – que constataram que o jovem havia realmente sido eletrocutado e já não tinha mais sinais vitais.

Os bombeiros também esteve no local, localizado no Bairro Jardim Santa Paula, para a retirada do corpo do parlamentar do telhado, quando foi observada rigidez cadavérica.

O mais jovem integrante da Casa de Leis de Petrolina tinha 28 anos de idade. Por conta do óbito, a Prefeitura Municipal decretou luto oficial de três dias.