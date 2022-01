UTIs pediátricas para tratamento da Covid-19 estão lotadas em Goiás

Na tarde desta quarta-feira (12), todas as 11 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas disponíveis para tratamento de crianças com a Covid-19 no Estado de Goiás estão preenchidas.

Com o avanço da doença disseminada pela variante e fechamento do número de leitos ao longo da pandemia, os números também são refletidos no índice geral.

Das 147 UTIs para o tratamento desta doença no estado, 77% estão ocupadas. Os dados são do painel da Covid-19 divulgados no site da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Em Goiânia, apenas três vagas das 20 disponibilizadas entre o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) estão desocupadas.

Esse percentual é agravado pelo fato de diferentes hospitais terem remanejado leitos de UTI para Covid-19, diminuindo assim a oferta para a população.

Vale lembrar que, em agosto de 2020, o número de vagas para pacientes com o coronavírus era de 587 em toda a rede de saúde estadual. Ao longo do tempo, com as quedas nos números de casos, eles foram sendo remanejados.

Em dezembro, por exemplo, esse número era de 318, e desde o começo de 2022, 61 unidades foram fechadas em Goiás.

A reportagem entrou em contato com a SES para obter informações sobre a possibilidade de abertura de novos leitos, mas ainda não obteve resposta.