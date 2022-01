Após ter Covid-19, homem diz que o “negócio” encolheu por quase 4 centímetros

Um homem, de 30 anos, que preferiu manter a identidade em sigilo, contou em participação com o podcast How to Do It sobre a série de problemas adquiridos após a infecção com o vírus da Covid-19, em 2021.

Segundo o entrevistado, antes de se contaminar, ele apresentava um tamanho acima da média no órgão genital.

No entanto, após a complicação “Covid Dick” -nome dado por urologistas para pacientes afetados na região peniana pelo coronavírus – ele chegou a perder 3,8 cm de comprimento.

O fato atípico abalou muito o homem, que buscou ajuda com os especialistas do programa para saber se o caso tem ‘cura’.

Os estudiosos explicam que a situação não é tão incomum, já que o Sars-CoV-2 possui a capacidade de danificar os vasos sanguíneos da região, provocando disfunção erétil e diminuição no comprimento.

Mas, para a sorte dele, existem alguns mecanismos de tentativa de reversão do quadro, como exercícios específicos e a utilização de uma bomba a vácuo, que serve para bombear ar no órgão e aumentar o fluxo sanguíneo.

“Agora que eu perdi cerca de uma polegada e meia, me tornei decididamente menor que a média. Aparentemente é devido a danos vasculares, e meus médicos parecem pensar que é provável que seja permanente”, lamentou a vítima.

“Isso realmente não deveria importar, mas teve um impacto profundo na minha autoconfiança em minhas habilidades na cama”, ponderou.