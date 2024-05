Saiba quais os signos que têm mais chances de engravidar no mês das mães

Gabriella Licia - 03 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/André Borges/Agência Brasil)

Existem alguns signos que podem se preparar para as notícias da cegonha, pois vem gravidez por aí. Especialmente no mês de maio, que é o mês das mães, é possível que várias pessoas acabem recebendo as novidades.

Para algumas, pode ser uma boa, mas para outras nem tanto. Logo, é melhor não brincar com a sorte se não estiver preparada para sentir toda a reviravolta que uma criança pode causar na vida das pessoas – positivamente, é claro, porém também as complicações do dia a dia.

E aí, ficou curiosa para quais os signos que têm mais chances de engravidar em breve? Então confira a lista abaixo e algumas dicas do horóscopo também. Caso o seu signo solar, lunar ou ascendente esteja por aqui, é bom ficar de olho nos próximos dias. Olha só!

Saiba quais os signos que têm mais chances de engravidar no mês das mães:

1. Leão

As leoninas que estão planejando ser mamães podem se preparar porque vem novidade forte aí. Inclusive, nesta semana, a ex-BBB Vih Tube anunciou a gravidez do segundo filho, tendo o Sol em Leão.

Saiba que não foi apenas uma coincidência. Caso não esteja nos seus planos, é bom se cuidar bem mais nos próximos dias, pois a fertilidade está em alta para alguns signos, além das emoções estarem à flor da pele.

2. Virgem

Para as virginianas, o caso não é muito diferente. É bom possível que nos próximos dias recebam propostas de recaídas com pessoas especiais. É exatamente aí que se encontra o perigo.

Cuidado para não caírem em tentação e acabar gerando uma criança desse amor antigo. Vocês podem acabar encontrando muitas desavenças juntos. Tente ser o mais racional possível nos próximos dias.

3. Escorpião

Por último, mas não menos importante, na lista dos signos com mais chances de engravidar, temos as escorpianas também poderão se deparar com uma pessoa muito atraente, despertando desejos indescritíveis em vocês.

É bom saber exatamente onde está pisando, porque as chances de uma gravidez aparecer por aí são grandes,

