Novo decreto em Goiânia deve ser publicado até quarta-feira (19), anuncia prefeito

Buscando diminuir o avanço da variante Ômicron, um novo decreto em Goiânia deve ser publicado até quarta-feira (19). O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

O chefe do Poder Executivo municipal se reuniu nesta sexta-feira (14) com representantes do segmento de eventos para apresentar ao setor um panorama da saúde da capital.

Durante o encontro, Rogério Cruz solicitou informações sobre a agenda cultural da capital e pediu sugestões de medidas preventivas para que haja a realização segura dos eventos.

Em entrevista a Rádio Sagres, o prefeito explicou que o novo decreto trará “regras que garantam a continuidade das atividades com a devida atenção que a saúde pública exige neste momento”.

Uma nova reunião com o setor cultural ocorrerá na próxima segunda-feira (17) para que as partes entrem em um consenso sobre as novas medidas que serão tomadas.