Aos 09 anos, garotinho começa a trabalhar fazendo unhas para ajudar a pagar tratamento de câncer do irmão

Viralizou nas redes sociais a história emocionante de um garotinho de apenas 09 anos que está trabalhando todos os dias com a mãe para contribuir financeiramente no tratamento de câncer do irmão caçula.

Gabriel Aarón Quimbar mora com a família no México e tem levado a sério o serviço de colocar unhas acrílicas nas clientes.

A mãe dos meninos, Blanca Guzmán, afirmou ao TV Azteca que o caso clínico do filho mais novo, de 04 anos, é delicado e ainda não se sabe quantos procedimentos cirurgicos serão necessários.

“Nós não sabemos realmente quantos serão, se duas ou três [cirurgias]. Ainda estamos esperando, já que não tivemos que pagar as despesas […] O médico que está esperando por nós”, comentou a genitora.

Durante o trabalho, Gabriel confessa receber muito carinho e apoio das clientes.

“Elas me dizem que tudo vai ficar bem, que nada de ruim vai acontecer, que elas vão me apoiar“, contou.