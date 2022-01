Oeste elimina Flamengo após 2 a 0 e vai às oitavas da Copinha

Acabou o sonho do penta. Depois de ter passado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com um gol nos acréscimos, em duelo contra o Náutico, o Flamengo não conseguiu repetir o feito: perdeu para o Oeste por 2 a 0 na noite deste sábado (15) e está eliminado da competição.

Flamengo e Oeste já tinham se enfrentado na fase de grupos. Na ocasião, o time de Barueri chegou a abrir 3 a 0, mas o Rubro-Negro carioca reagiu e conseguiu empatar. Neste sábado, os donos da casa aproveitaram as falhas do adversário para garantir a classificação às oitavas de final da competição.

A partida foi bastante equilibrada, com boas chances para as duas equipes no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Oeste foi mais eficiente e não perdoou os erros do Flamengo. Aos 18 minutos, o Rubro-Negro carioca saiu jogando errado, Kauã roubou a bola e cruzou para Popó completar para o fundo das redes.

O Flamengo partiu para o ataque, mas não furou a defesa do Oeste. O desespero bateu e, aos 45 minutos, o time de Barueri fechou o placar. Igor Jesus não conseguiu o domínio no campo de defesa, Reifit roubou a bola, fugiu da falta e chutou na saída do goleiro para decretar a classificação.

O Oeste enfrenta o Canaã, de Irerê-BA, nas oitavas de final. O time baiano se classificou mais cedo ao derrotar o Juventus por 1 a 0, no estádio estádio Conde Rodolfo Crespi, no bairro da Mooca, zona Leste de São Paulo.

Cruzeiro se classifica sem susto

O Cruzeiro garantiu vaga nas oitavas de final ao bater o Retrô-PE por 2 a 0, em Itapira. Apesar das poucas emoções durante os 90 minutos, a Raposa saiu na frente com um gol, no mínimo, estranho. Aos 40 minutos, João Vitor tentou recuar a bola para o goleiro Lucas Menino e acabou fazendo gol contra.

Na etapa complementar os mineiros ampliaram logo aos nove minutos, com Alex Matos. O atacante recebeu de Victor Diniz e bateu. Lucas Menino espalmou mas, no rebote, Alex anotou o segundo e fechou o placar.

Nas oitavas de final, o Cruzeiro enfrenta o Desportivo Brasil-SP, que eliminou o Iape-MA nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.