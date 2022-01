Saiba onde vacinar crianças contra a Covid-19 em Goiânia, Aparecida e Anápolis nesta segunda-feira (17)

Após receberem as doses pediátricas da Pfizer, as cidades de Goiânia, Aparecida e Anápolis se preparam para iniciar a vacinação contra a Covid-19 em crianças nesta segunda-feira (17)

A expectativa é a de que os pequenos, de 05 a 11 anos, sejam imunizados com a vacina que possui uma composição diferente da que vem sendo aplicado em adultos.

Em Goiânia, o início simbólico está marcado às 08h da manhã, no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico.

A capital adotou o critério etário decrescente para a imunização. Ou seja, começa com os pequenos de 11 anos até terminar nas crianças de 05.

Foram disponibilizados outros 15 locais espalhados por todas as regiões da cidade, que também vacinarão a partir do mesmo horário. São eles: CS Cidade Jardim, CIAMS Novo Horizonte, UPA Novo Mundo, USF Goiânia Viva, USF São Francisco, USF Jardins do Cerrado IV, USF Leste Universitário, USF Parque Santa Rita, USF Jardim Guanabara I, USF São Judas Tadeu, USF Alto do Vale, USF Vila Mutirão, USF Boa Vista e USF Recanto das Minas Gerais.

Aparecida adotará as comorbidades e crianças com deficiências permanentes como prioridade. Além dos grupos prioritários, serão imunizados quilombolas e indígenas neste primeiro momento.

Os pequenos poderão ser vacinados na Central de Imunização, das 08 às 18h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Andrade Reis, Anhembi, Bairro Cardoso, Retiro do Bosque, Veiga e Jardim Olímpico.

Em Anápolis a vacinação será por cadastro, com início das 08 às 16h, e exclusivamente na UniEVANGÉLICA. Além da ordem de inscrição, a imunização começará pelas crianças de 11 anos até chegar nas de 05.

Para se cadastrar é necessário acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e anexar CPF ou cartão SUS, comprovante de endereço, além de um documento pessoal da criança.