Goiânia endurece regras contra a Covid-19 e anuncia novas restrições para todos os lugares que têm aglomeração

Diante do avanço da variante Ômicron, a Prefeitura de Goiânia anunciou nesta segunda-feira (17) que um novo decreto com regras contra a Covid-19 será publicado nesta terça-feira (18).

A partir da publicação, bares, restaurantes, lanchonetes, boates e similares só poderão funcionar com 50% da capacidade. As mesas também deverão respeitar um distanciamento de 1,5m entre si.

Não será permitida a permanência de pessoas em pé, além da restrição do uso da pista de dança. A capacidade máxima permitida é de 500 pessoas. Ou seja, para atingir a quantidade total, é necessário o espaço comportar 1.000 pessoas.

Igrejas, shoppings, academias, salões de beleza, barbearia, zoológico, cinemas, teatros também terão que operar com apenas 50% de público.

O documento proíbe a realização das festas de Carnaval e pré-Carnaval. Além disso, grandes shows, eventos e baladas também estão suspensos. A validade inicial das medidas é de 15 dias.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), além da preocupação com a Covid-19, existe o temor pelos casos de gripe provocados pela cepa H3N2.

“As doenças estão aí e a nossa maior preocupação é com a gripe também, que está tirando muitas pessoas do emprego e levando para o pronto-atendimento. Diferentemente da Covid-19, no caso da H3N2, não há vacina disponível ainda”, falou.

Os eventos que já estão programados só poderão ser realizados com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Protocolos estabelecidos em nota técnica da pasta deverão ser respeitados.